"추석 집콕族 잡아라"..통신3사 각양각색 이벤트 진행

[아시아경제 구채은 기자] 추석연휴를 맞아 통신3사들이 다양한 할인이벤트를 내놓고 있다. 특히 올 추석에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 집콕족이 늘어날 것으로 전망됨에 따라 영상통화 서비스, 무료 VOD 시청 서비스를 대폭 늘렸다.

SK텔레콤은 추석 연휴를 맞아 온라인 채널에서의 이벤트와 혜택을 늘렸다. 공식 온라인몰 ‘T다이렉트샵’에서 ‘감사한 마음을 담은 T다(多)이렉트샵 추석 특가 대전’을 통해 부모님 효도 선물, 추석맞이 특가 등을 선보인다. 추석맞이 효도 선물로는 지난달 18일 출시된 ‘갤럭시 A21s VIVA 트롯 에디션(A21s VIVA 트롯)’이 눈길을 끈다. 중장년층들이 선호하는 내용을 반영해 ▲6.5인치 디스플레이 ▲5000mAH 대용량 배터리 ▲4800만 화소 쿼드 카메라를 갖추고, 미스터트롯 음원 50곡을 탑재했다. 그 외에도 ‘갤럭시 노트10 5G’, ‘LG X6 2019’ 등을 각각 46%, 95% 할인된 가격에 선보이는 추석특가 이벤트도 진행 중이다. 이달 4일까지 T다이렉트샵에서 추천 단말을 구매하는 고객은 ▲정관장 홍삼활력 ▲플레이고 마사지건 ▲스팸선물세트 ▲랩신 위생세트로 구성된 추석맞이 T기프트 4종 중 1가지를 선물로 받을 수 있다.

KT는 추석 연휴를 맞아 '나를' 영상통화를 활용한 비대면 안부인사 이벤트와 게임박스 로그인만 해도 상품을 증정하는 출석체크 이벤트를 진행한다. 나를은 3D아바타, 증강현실(AR) 이모티커를 활용한 영상통화 앱으로 통신사에 관계 없이 최대 8명까지 그룹 영상통화가 가능한 커뮤니케이션 서비스다. 통화 중 사진이나 파일전송이 가능하고 유튜브 함께 보기, 그림퀴즈 등의 콘텐츠를 즐길 수 있다. 영상화면에 AR 스티커, 마스크 등 추석 테마 콘텐츠를 추가했다. 송편먹는 토끼, 달토끼, 보름달 이모티커 등이다. 코로나19로 함께 하지 못하는 가족들이 차례상 등의 배경을 두고 영상통화를 할 수 있도록 배경 기능도 새롭게 추가했다. 또한 인기 캐릭터 몰랑이를 활용한 당근몰랑이, 몰랑고양이 등을 포함 총 15종의 콘텐츠를 추가했다.

LG유플러스는 IPTV 서비스인 ‘U+tv’에서 오는 4일까지 보다 저렴하게 VOD 콘텐츠를 즐길 수 있도록 이벤트를 마련했다. ‘U+영화월정액’에 기간 내 가입한 고객을 대상으로 100명을 추첨해 추석 장보기 지원금 5만원 상품권을 제공한다. 당첨자는 8일 개별 안내될 예정이다. U+영화월정액은 인기 영화, 해외드라마 등 4만여 편의 VOD콘텐츠를 무제한 감상할 수 있는 상품이다. 매주 최신 영화 10편이 업데이트된다. 이와 별개로 추석 연휴 ‘집콕족’을 위해 놓친 드라마·예능을 몰아볼 수 있도록 U+tv의 다양한 월정액 상품 가입 이벤트도 마련했다. ▲CJ ENM 채널의 콘텐츠 이용이 가능한 CJ월정액(월 1만4300원, VAT 포함) 가입 시 2개월간 50% 할인 ▲JTBC월정액(월 8800원) 가입 시 2개월차 월정액 무료 제공 서비스도 진행한다.

