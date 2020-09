화순군, 전국 지자체 일자리 대상 ‘특별상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 29일 정부세종컨벤션센터에서 열린 2020 전국 지방자치단체 일자리 대상 시상식에서 일자리 목표 공시제 부문 특별상을 받았다고 29일 밝혔다.

전국 지방자치단체 일자리 대상은 지자체의 일자리 창출 노력과 성과를 알리고 사회적 관심을 높이고자 2012년부터 전국 243개 지자체 중 우수 기관을 선정해 오고 있다.

일자리 정책 정량 실적과 지역고용 거버넌스 구축·협력, 자치단체장의 일자리 정책 의지 등을 종합적으로 평가해 수상 기관을 선정한다.

군이 특별상을 수상한 일자리 목표 공시제는 자치단체장이 주민들에게 임기 중 추진할 일자리 목표와 대책을 1년 단위로 공시하고 고용노동부가 그 실적을 평가하는 제도다.

화순군은 사업계획 적절성, 자치단체장 의지, 일자리 정책 효과성, 대표사업 등 분야별로 고르게 높은 점수를 받아 특별상을 수상하고 상 사업비 8000만 원을 확보했다.

구충곤 화순군수는 “앞으로도 화순군의 특성에 맞는 일자리 창출에 행정력을 집중하고, 일자리와 성장이 선순환하는 행복한 화순을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr