수소충전소, 전국 37곳 중 고속도로 휴게소는 8곳…미리 체크하세요

[아시아경제 성기호 기자] 장거리 운행이 많은 추석 명절을 맞아 수소차 운전자들의 관심은 수소충전소가 어디에 위치해 있는지에 쏠려 있다. 정부의 친환경차 보조금 혜택에 힘 입어 수소차의 숫자는 계속 늘어나고 있지만, 주요 고속도로에 위치한 충전소는 숫자가 적은 상황이다. 이 때문에 운행전 미리 충전 계획을 세워야 한다는 조언이다.

30일 '저공해차 통합누리집'에 따르면 수소충전소는 전국에 37곳이 위치해 있다. 정부는 2022년까지 310곳으로 늘린다는 방침이지만 아직까지 부족한 것이 사실이다.

이중 전국에 설치된 충전소를 구체적으로 살펴보면 ▲서울 4개(국회·양재·상암·강동) ▲부산 2개(부산·서부산엔케이) ▲인천 1개(H인천) ▲광주 3개(진곡·동곡·광주임암) ▲대전 1개(학하) ▲울산 6개(언양휴게소(서울방향), 그린·신일복합충전소, 매암·경동, 옥동LPG수소복합충전소) ▲세종 1개(하이넷세종청사) ▲경기 4개(하남드림, 여주휴게소(강릉방향), 안성휴게소(부산방향), 안성휴게소(서울방향)) ▲강원 1개(삼척) ▲충북 3개(청주·도원·연수) ▲충남 1개(내포 수소충전소) ▲전북 2개(완주 2개) ▲전남 2개(하이넷SPG·백양사휴게소(천안방향)) ▲경북 1개(성주휴게소(양평방향)) ▲경남 4개(함안(부산방향), 창원 성주·창원 팔룡·창원 덕동) 등 이다.

이중 고속도로 휴게소에서는 총 8기(안성, 언양, 백양사, 성주, 여주, 함안, 하남만남 휴게소)의 수소 충전소가 가동 중이다.

여기에 제주 등에서는 수소차 충전소가 없고, 인천·대전·강원·충남·경북 등은 1곳 밖에 없는 상황이다. 경북의 경우 성주휴게소에만 위치해 있기 때문에 지역내 운행을 할 경우 사전에 충전소를 확인한 이후 이동에 나서야 한다.

또한 지역별, 충전소별 영업시간이 다르기 때문에 충전소로 이동하기 전에는 사전에 전화 연락 등으로 영업유무 등을 확인해야 한다.

자동차 업계관계자는 "수소차로 지방을 운행할 때는 사전에 경로를 설정해 충전이 가능한지 확인해야 한다"며 "특히 명절의 경우 정체까지 감안해 넉넉하게 경로를 계산하는 것이 중요하다"고 지적했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr