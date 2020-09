롯데百, '2020년 캐시미어 페어' 진행 기념 SNS 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점이 전점에서 진행 중인 ‘2020년 롯데 캐시미어 페어’의 특별한 소셜네트워크서비스(SNS) 이벤트를 진행한다.

롯데백화점은 10월 1일부터 31일까지 한 달간 인스타그램을 통해 롯데백화점에서 구매한 캐시미어 페어 니트 착장 사진을 본인 인스타그램 피드에 올리는 고객을 대상으로 추첨을 통해 5명에게 캐시미어 머플러 2장을 증정한다. 이번 이벤트는 캐시미어 페어의 테마에 맞춰 고객이 본인 또는 가족, 지인들에게 캐시미어의 포근하고 따뜻함을 선물하고 함께 사진을 찍으면서 평상 시 표현하지 못한 마음을 손쉽게 전하기 위해 기획됐다.

참여 방법은 우선 이벤트 기간 중 전국 롯데백화점 ‘유닛’ 매장 혹은 ‘2020년 롯데 캐시미어 페어’ 팝업 행사장 등에서 2장 구매 시 1장 50% 할인이 적용된 프로모션에서 캐시미어 니트를 구매해야 한다. 이후 본인 또는 가족, 친지들과 함께 입은 사진을 찍은 후, 유닛(UNIT) 공식 인스타그램 채널을 팔로우하고 필수 해시태그인 ‘#롯데캐시미어페어 #유닛캐시미어이벤트 #바이원하프원 #캐시미어추천’을 달면 된다.

한편, ‘2020년 롯데 캐시미어 페어’는 25일부터 12월 31일까지 롯데백화점 본점, 잠실점 등 전국 26개 롯데백화점의 유닛(UNIT) 매장뿐 아니라 롯데백화점 전점에서 팝업 형태로 진행되며, 서울·수도권 지역 점포에서 영·호남 지역 점포로 순차적으로 진행될 예정이다.

또 10월 2일부터 11일까지 롯데백화점 가을 세일 기간 중에는 지고트, 올젠 등 여성 및 남성 패션 총 15개 브랜드들도 추가로 ‘2020년 롯데 캐시미어 페어’에 참여해 캐시미어 소재의 제품을 10~40%까지 할인해 판매할 예정이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr