김종인 “文대통령, 직접 ‘北 피격 사건’ 입장 밝혀달라”

“文정부, 北에 관대한 입장 납득할 수 없어”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 28일 북한의 연평도 실종 공무원 피격 사건 관련해 “문재인 대통령이 언론에 직접 나와서 이 사태의 전말에 대한 분명한 입장을 밝혀줄 것을 정식으로 요청드린다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 국회에서 열린 비대위 회의에서 “과거 문 대통령은 대통령이 국민 생명 보호하는 책임이 있다는 얘기를 누누이 해왔다”며 “유독 이번만큼은 아무 말도 안하나”라며 이같이 말했다.

김 위원장은 “우리 정부가 과연 존재하는 것인지 의구심을 떨칠 수 없다. 정부는 사태가 발생하고 많은 시간이 경과하는 과정에서 아무 대책을 취하지 않은 것 같다”며 “그 배경을 짐작하건대 대통령 유엔 연설에 지장을 초래하지 않을까 하는 우려에서 빚어지지 않았나 생각한다”고 지적했다.

김 위원장은 “이 정부가 유독 북한에 관해 왜 이렇게 관대한 입장을 취하는지 납득할 수 없다”며 “지난번 남북연락사무소가 폭파했을 때도 모호한 태도를 취했고, 이번 사태 역시 똑같은 행위를 보여주고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr