곽태수 전남도의원, 추석 앞두고 사회복지시설 위문

정남진노인요양원 방문해 이웃사랑 실천

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 곽태수 전남도의원은 지난 25일 추석을 앞두고 장흥에 있는 정남진노인요양원을 방문해 시설에 필요한 생필품을 전달하고 따뜻한 이웃사랑을 실천했다고 26일 밝혔다.

이날 곽태수 의원은 사회적 거리 두기 실천에 따라 감염병에 취약한 시설인 만큼 코로나19 확산 예방을 위해 시설 입구에서 위문품을 전달했으며 시설 운영에 최선을 다하고 있는 관계자분들의 노고에 감사를 드렸다.

정남진노인요양원은 2009년 개원한 시설로 거동이 불편하거나 치매, 중풍 등 노인성 질환으로 요양이 필요한 분들에게 전문적인 의료 및 재활서비스와 미술 활동, 생활체조, 레크레이션 등 다양한 프로그램으로 건강을 관리할 수 있도록 도움을 주는 시설이다.

곽태수 의원은 “코로나19로 인해 우리 모두가 어려운 시기를 겪고 있지만 이럴 때일수록 사회적 약자 등 소외된 이웃들에게 지속적인 관심과 지원이 필요하다”며 “우리 이웃을 돌보는 일에 소외된 계층이 생기지 않도록 세심히 살피는 의정활동을 이어 가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr