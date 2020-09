순천시 청소년상담복지센터 조연용 센터장, 대통령상 수상

전국 최초 위기청소년 생명존중상담사 운영 공로 인정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 청소년상담복지센터 조연용 센터장이 전날 여성가족부 주최로 서울 AW컨벤션센터에서 열린 ‘2020년 전국 청소년지도자 대회’서 청소년 육성 및 보호 유공자로 대통령표창을 받았다.

조연용 센터장은 청소년 진로·적성 인생설계프로그램 운영, 학교 밖 청소년 식품 꾸러미 지원사업 등 순천시 청소년들을 위한 다양한 지원사업을 추진했다.

특히 위기청소년 찾아가는 생명존중상담사 운영으로 극단적 선택을 한 청소년들의 회복을 도운 공로를 인정받아 최고 수상의 영예를 안았다.

조연용 센터장은 “코로나19 상황에서 코로나블루, 코로나레드 등 청소년이 겪는 어려움에 대해 더 깊이 고민하고 노력할 것이며, 누군가 도움이 필요할 때 언제나 어려움을 함께 나누겠다.”고 수상소감을 밝혔다.

한편, 순천시에서 운영하는 청소년상담복지센터와 학교밖청소년지원센터에서는 진로·개인상담, 부모교육(상담), 인터넷·스마트폰 치유캠프를 운영하고 있으며, 지역 내 사업장과 연계하여 학교 밖 청소년 인턴십 프로그램 등을 지원하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr