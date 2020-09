[아시아경제 이동우 기자] 25일 오후 4시 53분께 서울 중구 프레스센터에서 화재가 발생해 건물 안에 있던 수백명이 대피하는 소동이 벌어졌다.

소방 당국에 따르면 불은 지하 3층 직원휴게실에서 발생해 20분 만에 완전히 꺼졌다. 인명피해는 없었다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

