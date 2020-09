도봉구, 아태 RCE 총회 참석 지속가능발전 우수사례 발표

UN대학 및 아태지역 RCE(지속가능발전교육 거점도시) 도시 참여 ... 지속가능발전목표와 코로나19 대응 위한 RCE 도시들의 지속가능발전교육 실천과 행동 공유

[아시아경제 박종일 기자] RCE 도시인 도봉구(구청장 이동진)는 24일 UN대학 및 아태지역 RCE 도시가 참여하는 제13회 아태 RCE 총회에 참석했다.

본 총회는 매년 아시아·태평양 지역의 RCE 도시들이 모여 사례공유 및 네트워크를 수행하는 장으로, 올해는 중앙아시아의 키르기스스탄(RCE Kyrgyzstan)에서 개최됐다.

코로나19 여파로 인해 웨비나(웹 세미나) 형식으로 4차(9/10, 9/24, 10/8, 10/22)에 걸쳐 진행하는 이번 총회에서는 코로나19 팬데믹 시대의 지속가능발전교육과 RCE의 역할에 대한 논의들이 이뤄졌다.

본 총회의 주제인 ‘지속가능성을 위한 역량 구축(Building Capacity for Sustainability)'에 따라 각 RCE 도시들은 ▲코로나19에 따른 지역사회의 영향 ▲코로나19 대응을 위한 RCE 활동을 향상시킬 수 있는 방안 등을 제시했다.

도봉RCE는 ▲한국과 서울, 도봉구의 코로나19 상황 ▲경제, 사회, 교육 측면에서의 도봉구 코로나19 상황 ▲코로나19 상황에서도 불구하고 안전수칙을 준수하면서 진행하고 있는 프로젝트와 사업(ESD 교재개발, 지속가능발전 대학 운영) 소개 ▲도봉RCE의 전반적인 코로나19 대응 ▲SDG4(양질의 교육)의 4.7(지속가능발전을 증진하기 위해 필요한 지식 및 기술 습득 보장) 달성을 위한 노력을 발표했다.

특히, ‘지속가능성을 위한 도봉RCE의 자전거 컨셉트(세계시민의식-글로컬 리더십-지속가능발전교육)’은 RCE 도시들로부터 큰 호응을 받았다.

이동진 도봉구청장은 “지난해 중국 항저우에 이어 두 번째 참여하는 이번 아태 RCE 총회로부터 코로나19 팬데믹에 대한 아태지역 RCE 도시의 다양한 지속가능발전교육 행동과 실천을 배웠고, 도봉RCE 우수 프로젝트와 사업을 아태지역에 공유할 수는 있는 자리였다”며 “앞으로 서울시 자치구 최초로 RCE 인증을 받은 구는 RCE 도시들과의 긴밀한 네트워크와 사례공유를 통해 ‘지속가능발전목표(SDGs)'와 ’교육 2030 실행계획(Education for 2030)' 실천을 도모할 것”이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr