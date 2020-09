트레이더스, 25일 안성점 개장…'티 스탠다드' 론칭

냉동식품·과자·요가매트 등 출시, 핵심 원재료 보강·편의성 강화 등 ‘품질’ 방점

19호점 TR안성점, 경기도 안성시 스타필드 안성 지하1~2층 9,724㎡

오픈 행사 ‘75인치 PL TV’ 100만원대, ‘오퍼스 원 16’ 와인 68만8000원



[아시아경제 임혜선 기자] 트레이더스는 안성점 오픈일인 25일에 맞춰 자체 브랜드(PL) '티 스탠다드'를 론칭하고, 냉동식품·과자·요가매트 등 10여개의 ‘티 스탠다드’ 상품을 동시 출시한다고 24일 밝혔다.

'티 스탠다드'는 기존 자체 브랜드 '트레이더스 딜'을 이을 트레이더스의차세대 자체 브랜드다. ‘티 스탠다드’는 '트레이더스가 만든 상품 선택의 기준'이라는 의미다. 트레이더스의 역량을 활용해 고민 없이 쇼핑카트에 담을 수 있는 확실한 가치를 가진 상품을 개발해 고객에게 제안하겠다는 의지를 담았다.

트레이더스는 생필품, 트렌드 상품 등 라이프스타일을 포괄하는 다양한 카테고리 상품을 ‘티 스탠다드’로 개발해 운영할 예정이다. 기존 자체 브랜드 상품은 ‘티 스탠다드’로 순차 리뉴얼된다.

‘티 스탠다드’는 상품의 주요 속성에 집중해 품질을 높인것이 특징이다. 핵심 원재료를 증량하거나 새로 추가하고, 상품 편의성 등 기능을 강화한 것이다. 또한, 트레이더스만의 대단량 운영, 저마진 정책, 대량 매입 등을 통해 가격 경쟁력을 확보해 스마트한 소비가 가능하다.

'통모짜 치즈돈까스'(1만1980원)'와 '더블치즈볼'(6980원)' 등은 핵심 원재료에 집중해 개발한 상품이다. 편의성을 강화한 상품은 'TPE 와이드 요가매트(2만7980원)'가 대표적이다. 일반 요가매트보다 크고 두꺼워 초보자도 무리 없이 홈 트레이닝을 할 수 있다. 환경을 고려한 상품도 출시한다. '허니 캐모마일티'(9980원)은 플라스틱 티백 대신 미생물에 의해 생분해되는 여과포를 사용했다.

트레이더스가 ‘티 스탠다드’를 론칭한 이유는 트레이더스의 역량을 집약한 고품질 상품을 개발해 트레이더스 상품 경쟁력을 강화하기 위해서다. 매년 트레이더스 전체 상품(신선식품 제외) 중 매출 1, 2위를 차지하는 기존 자체 브랜드 물(마이워터), 우유 등과 같이, 고객이 믿고 선택할 수 있는 상품을 지속적으로 선보이고 고객 만족도를 높인다는 것이다.

한편 트레이더스는 25일 안성시에 19번째 점포를 연다. 트레이더스 안성점은 경기도 안성시 공도읍에 위치한 '스타필드 안성' 지하 1~2층에 9724㎡(2941평) 규모로 자리를 잡는다. 트레이더스 안성점은 스타필드 안성 오픈 전 먼저 개점함으로써, 고객의 추석 준비 편의성을 높이고 그랜드 오픈 당일 혼잡도를 완화한다. 스타필드 안성은 오는 10월5일 프리 오픈에 이어 10월7일 그랜드 오픈한다.

트레이더스 안성점은 '안심 점포' 구현을 위해 25일부터 매일 전문업체를 통한 방역을 진행하며, 출입구에 열화상 카메라를, 매장 내 16곳에 손 소독제를 비치한다.

오픈을 기념해 트레이더스 안성점은 25일부터 다음달 6일까지 단독 론칭 행사, 삼성카드 연계 할인행사 등의 프로모션을 준비했다. 우선 안성점 단독 론칭 행사로, 75인치 초대형 PL TV 'THE UHD TV 75'를 첫 출시하고 100만원대 초반 가격으로 500대 한정 수량 판매한다. 또한 수요 증가로 매년 가격이 상승하는 미국 나파밸리 유명 와인 '오퍼스 원 16'을 68만8000원에 51병 한정 수량 판매한다. 트레이더스에서 가장 많이 판매되는 투보틀 와인 '투보틀 샤도네이'를 출시하고 2병 구매시 9980원에 판매한다.

이와 함께 삼성카드 결제시 '미국산 냉동 LA식 꽃갈비'와 '다우니 에이프릴 프레쉬'를 각 5000원 할인한 5만9800원, 9980원에, 프리미엄 패딩과 명품백 전품목을 10% 할인 판매한다.

