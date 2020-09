[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 울산포항고속도로 포항방향 외동휴게소는 추석 연휴에 테이크아웃 이용고객들에게 1회용 마스크를 무료로 나눠준다고 24일 밝혔다.

이번 추석 연휴에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련한 정부의 방역 강화대책에 따라 고속도로 휴게시설에서는 실내매장의 좌석 운영이 금지되고, 포장판매만 가능하다.

휴게소 관계자는 "휴게소 실내에서 음식을 드실 수 없어 불편함을 겪는 고객들에게 조금이나마 보답하기 위해 마스크를 무료로 선물하는 이벤트를 마련했다"면서 "앞으로도 코로나19로 고통 받는 고객을 위해 계속 서비스를 확충해 나가겠다"고 전했다.

