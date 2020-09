KB국민은행, 2020년 채용 계획 발표 "하반기 200여명 채용"

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행은 올해 하반기에 200여명 규모의 행원을 채용한다고 밝혔다. 상반기에는 전문직무직원, 보훈 등 수시채용을 통해 100여명 이상을 채용한 바 있다.

하반기 채용 모집부문은 ▲신입 UB(전문자격 포함) ▲신입 IT ▲신입 디지털 3개 부문이다.

먼저 '신입 UB' 부문의 경우 개인금융과 기업금융 직무 통합 채용을 통해 유니버셜 뱅커(Universal Banker)를 양성할 계획이다. 전문자격 부문은 공인회계사(KICPA), 변리사, 변호사 등을 별도 채용한다.

'신입 IT' 및 '디지털' 부문은 4차 산업혁명 등 급변하는 금융시장 변화에 대응하기 위해 IT와 디지털 금융업무를 수행할 인력을 채용한다.

이와 별도로 신기술, 디지털, IB 등 핵심성장분야에 대한 경력직 전문인력을 상시 채용할 계획이다.

이번 신입행원 채용 절차는 서류전형과 필기전형, 면접전형으로 구성된다.

신입행원 채용에 관한 세부 사항은 KB국민은행 홈페이지(www.kbstar.com) 채용정보란 또는 공식 채용페이지(kbstar.incruit.com)를 통해 확인이 가능하다.

KB국민은행 채용 담당자는 "KB의 미래 인재 모집에 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

한편, KB국민은행은 전일 홈페이지에 올린 '2020년 KB국민은행 신입행원 채용 공고'에서 서류 접수 때 디지털 관련 '사전 과제'를 제출하라는 등의 내용으로 '과도한 조건'이라는 논란이 일자 이를 수정해 다시 공고했다.

