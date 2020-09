청암대학교, 웹툰 전문 플랫폼 미스터블루㈜와 업무협약 체결

블루코믹스㈜와 웹툰콘텐츠과·컴퓨터정보과 취업협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천 청암대학교(총장 서형원)는 올해 전문대학 혁신지원 사업의 하나로 지난 22일 청암관 1층 대회의실에서 서형원 총장과 미스터블루㈜ 조승진 대표이사, 블루코믹스㈜ 박종길 대표이사 및 관계자 10여 명이 참석한 가운데 현장 실무형 인재 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이에 따라 양 기관은 ▲산업체 수요에 맞춘 교육과정, 교재공동개발 및 운영, 진로 특강, 현장체험학습 협조, 산업체발굴 등 취업인프라 구축 및 지원 ▲실험·실습 기자재 공동 활용에 관한 협력 ▲비교과 프로그램 상호 참여 및 강의 교류 ▲현장실습, 진로지도, 취·창업 프로그램 공동개발 및 운영에 관한 협력 및 제반 사항 등을 협력하기로 했다.

서형원 총장은 “미스터블루와 인연을 맺음으로써 웹툰콘텐츠과의 인프라를 구축을 위해 협력하고 더불어 지역사회 웹툰문화산업에 기여 할 것으로 확신한다”라고 밝혔다.

미스터블루㈜ 조승진 대표이사는 “미스터블루는 지난 2002년도에 설립돼 웹툰시장의 코스닥 1호 상장된 회사로 계속 성장하고 있다”며 “청암대학교와 산학협력을 통해 혁신적이고 실력 있는 작가를 양성하는데 협력하자”고 말했다.

한편 만화·웹툰 전문 플랫폼 미스터블루㈜의 웹툰제작팀 블루코믹스㈜는 이달부터 청암대학교 건강복지관 2층에 입주해 내년부터 신설되는 청암대학교 웹툰콘텐츠과·컴퓨터정보과와 취업 협약을 맺고 공동 교육과정 개발 및 취업 연계 시스템을 운영할 계획이다.

청암대학교 산학협력(처)단에서는 향후 미스터블루와 긴밀히 협력해 정부 정책과제에 적극적으로 도전하여 양 기관이 상호 발전 할 수 있도록 운영할 예정이다.

