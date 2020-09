코로나19 입원환자 30% 정신과 진단 받는 것으로 나타나

국민의힘 강기윤 의원 “코로나 명확한 정보 공유” 강조

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 국민의힘 강기윤 의원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 국립중앙의료원에 입원한 환자 30%가 정신과 진단을 받았다고 22일 밝혔다.

강 의원이 국립중앙의료원으로부터 입수 받은 자료에 따르면 4월 말까지 의료원 음압병실에 입원한 환자 중 기존 정신질환자 또는 치매 환자 등을 제외한 일반인 확진자 80명 중 30%인 24명이 공황장애와 우울증, 심각한 스트레스 반응 등 정신과적인 진단을 받았다. 이어 20%인 16명은 항불안제 등의 정신과 약물 처방까지 받았다.

강 의원은 이를 두고 코로나19에 대한 명확한 정보가 공유될 수 있도록 조치해 불안감을 낮춰야 한다는 것을 강조했다.

강 의원은 “방역 당국은 코로나19에 대한 정보가 공유될 수 있도록 조치해 불안감을 낮추는 동시에 입원치료자를 포함한 일반 국민을 대상으로 고위험군에 대한 정신질환 상담과 검사 등 대책을 조속히 수립해야 한다”고 말했다.

