순천시의회 도시건설위원회, 영광 풍력발전단지 견학

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시의회(의장 허유인) 도시건설위원회는 전날 제245회 임시회 폐회 중 정책현장 방문을 통해, 영광군 백수읍 일원에 위치한 풍력발전단지를 견학했다.

이날 견학은 탈원전 시대에 정부의 미세먼지 완화 정책과 그린뉴딜정책 추진에 따른 순천시의 대응 전략을 마련하고, 관련 조례 제·개정에 대한 합리적인 판단을 내리기 위해 이뤄졌다.

순천시의회 허유인 의장과 김미연 위원장을 비롯한 도시건설위원회 소속 의원들은 풍력발전시설 관계자들로부터 사업 개요에 대한 설명과 함께, 초기 건설 단계부터 주민들과 협의를 통해 주민복지 향상에 기여한 사례와 사업주, 주민들이 참여하는 협의체를 구성해 여러 문제들을 극복한 사례를 청취하고, 소음피해 대책과 주민 지원에 대해 심도 있는 토론을 펼쳤다.

이후 직접 현장을 방문해, 인근 주택, 축사 등 인접지역에 저주파 및 소음으로 인한 문제점이 없는지 점검했다.

이와 관련해 허유인 의장은 “오늘 견학은 최근 우리 시에서도 풍력발전시설 설치와 관련된 논의가 이뤄짐에 따라, 풍력발전의 이점과 수반되는 문제점을 파악하기 위해 이뤄졌다”며, “앞으로도 순천시의회는 이와 관련한 공청회 개최 등 각계각층의 여론을 수렴해 추진 여부를 신중히 검토해 나갈 생각이다”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr