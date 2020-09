우리카드 "추석때 온라인 쇼핑하고 LG시네빔 추첨 응모하세요"

언택트 업종 이용고객 대상

총 1004명에 '집콕꿀템' 경품 제공

[아시아경제 기하영 기자]우리카드가 추석 연휴를맞아 집콕 고객들을 위한 경품 이벤트와 주요 유통업체 할인 등 다양한 이벤트를 진행 중이라고 22일 밝혔다.

우선 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 집콕라이프가 늘어난 상황을 반영해 '집콕 꿀템'을 중심으로 경품 이벤트가 진행 중이다. 내달 4일까지 해당 이벤트에 응모하고 우리카드(법인, 기프트카드 제외)로 온라인쇼핑과 영상, 음악, 전자 도서 등 구독경제 업종에서 누적 10만원 이상 이용하면 경품을 받을 수 있다.

추첨을 통해 1등에게는 LG시네빔(3명), 2등은 정관장 다보록 감사정편(9명), 3등은 제스파 터보 마사지건(27명), 4등은 모바일 신세계상품권 5만원권(81명), 5등에게는 모바일 문화상품권 1만원권(884명) 등 총 1004명에게 경품이 제공된다.

주요 대형 유통업체와 진행하는 이벤트도 있다. 오는 30일까지 이마트에서카드 이용 금액에 따라 최대 100만원까지 상품권을 받을 수 있다. 같은 기간 동안 전국 농협하나로마트에서도 추석 선물세트를 최대 37%까지 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이달 27일까지는 G마켓, 옥션 내 추석 선물 품목에 대해서도 10% 할인 쿠폰을 준다. 해당 혜택은 한우, 과일, 전통주, 한과 등 한가위 빅세일 신선식품관 특가 상품에 적용된다. 또 이달 30일까지 롯데온(ON)에서도추석시즌 인기상품 구매 시 최대 7% 할인을 받을 수 있으며, 위메프에서도 최대 10% 할인 쿠폰 혜택을 받을 수 있다.

추석을 맞이해 목표달성 이벤트도 새롭게 진행된다. 이달 1일부터 내달 4일까지의 이용금액이 지난 5~7월 월평균 이용금액보다 초과 이용 시에는 금액대별로 캐시백 혜택을 받을 수 있다. 50만원이상 추가 이용 시 1만원, 100만원 추가 이용 시 2만원, 250만원 추가 이용 시 5만원, 500만원 추가 이용 시 7만원까지 캐시백이제공된다. 우리카드 홈페이지 또는 스마트앱에서 목표금액 설정 및 이벤트 응모가 가능하다.

해외직구 고객을 위한 이벤트도 있다. 해당 이벤트에 응모하고 내달 14일까지 지정된 가맹점에서 결제하면 이용금액에 따라 최대 5만원까지 캐시백 혜택이 제공된다. 이벤트는 아마존, 알리익스프레스 등 종합 쇼핑몰과 건강보조제 및 명품직구 쇼핑몰 등 14개가맹점이 적용된다.

우리카드가 운영 중인 모바일 오픈마켓 위비마켓에서도내달 4일까지 추석맞이통합 기획전이 진행 중이다. 귀성길 차량용품, 식품준비 등을 위한 준비관과 선물관, 백화점관으로 구성됐으며, 최대 15% 할인 쿠폰(한도 2만원) 혜택을 받을 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr