KT샵 문열어 "가전제품 할인가로 구매하세요"

[아시아경제 구채은 기자] KT가 할인가에 가전제품을 살 수 있는 ‘가전, 렌탈샵’을 공식 온라인몰 KT샵에서 시작한다고 22일 밝혔다.

가전, 렌탈샵에서는 삼성 그랑데 건조기, LG 트롬 스타일러 등 최신 프리미엄 가전과 에어팟 프로, 버즈 라이브 등 인기 제품을 특가에 제공한다. 기존 KT 고객과 신규 KT 고객 모두 이용할 수 있는 것이 특징이다.

기존 KT 고객은 할인가로 이용할 수 있다. KT 인터넷 또는 TV를 신규로 가입하는 고객은 최대 무료로 이용할 수 있다. 이용하는 KT 인터넷·TV·핸드폰 상품 당 1개의 가전을 구매할 수 있으며, 납부 방식은 일시불과 할부 중 선택할 수 있다. 이용가능 여부는 전문 상담사를 통해 확인할 수 있다.

가전, 렌탈샵 오픈 기념 이벤트도 있다. 10월 31일까지 인터넷 또는 TV 상품을 신규로 가입하고 가전/렌탈샵을 이용한 고객 중 추첨을 통해 10명에게 ▲신세계상품권 50만원권을 추가 증정한다. 단, 추첨 대상은 11월 15일까지 가전 배송을 완료하거나 인터넷·TV 신규 개통을 완료한 고객이다. ▲에어팟 프로는 신세계상품권을 추가 증정해 인터넷 최저가 수준으로 구매할 수 있다. 응원과 축하 메시지를 남긴 고객 중 1000명에게는 ▲스타벅스 아메리카노 기프티쇼를 증정한다.

KT샵은 민족 대 명절을 맞아 유·무선 상품 구매 시 추가 혜택을 제공하는 ‘슬기로운 추석생활’ 기획전을 10월 4일까지 진행한다. ‘1시간 배송’ 서비스를 이용해 핸드폰을 개통한 고객을 대상으로 ▲트롬 스타일러 ▲코드제로 로봇청소기 ▲DIOS 식기세척기 등 ‘위생’에 도움되는 가전을 추첨을 통해 선물한다. 선착순 150명에게는 ▲이마트 상품권 3만원권을 증정한다.

부모님 효도폰을 선물할 경우에는 효도 경품을 제공한다. ‘시니어 요금제’를 선택하고 ‘여기오지’ 배송방식을 통해 개통한 고객 중 1명에게는 추첨을 통해 ▲안마의자를 증정한다. 선착순 50명에게는 ▲목 마사지기를 증정한다.

패스(PASS) 앱과 은행계좌 인증을 통해 ‘Y요금제’로 휴대폰을 개통한 고객 선착순 100명에게는 ▲이마트 상품권 5만원권을 제공한다. 인터넷+TV 동시 가입 고객 선착순 100명에게는 ▲정관장 홍삼세트를 추가로 제공한다. 핸드폰 구매를 위한 상담만 받아도 ▲CU 상품권 5천원권을 100% 제공한다.

고충림 KT 전략채널지원본부장(상무)은 “최근 1분 주문과 1시간 배송 등 비대면 혁신 서비스를 선보인 KT샵의 이용 혜택을 가전/렌탈샵 오픈을 통해 더욱 강화했다”며 “앞으로도 최고의 편리함과 혜택을 함께 제공하는 KT만의 온라인채널을 만들어 가겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr