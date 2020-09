[단독] 전승호 대웅제약 대표 "ITC 이의제기 수용…최선의 결과"

ITC, 대웅제약 이의신청 수용

단독[아시아경제 조현의 기자] 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 229,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 239,900 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 메디톡스, 보톡스·필러 사우디 등 4개국 품목허가메디톡스, 외국인 2만 852주 순매도… 주가 -3.88%[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일 close 와 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 115,500 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅제약 "당뇨신약, 임상 2상서 효과·안전성 확인""대웅제약, ITC소송 불확실성 장기화 우려...목표가 ↓"대웅제약, 신약개발 전문기업 '아이엔 테라퓨틱스' 설립 close 간 보툴리눔 톡신 균주 전쟁과 관련해 미국 국제무역위원회(ITC)가 21일(현지시간) 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 115,500 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅제약 "당뇨신약, 임상 2상서 효과·안전성 확인""대웅제약, ITC소송 불확실성 장기화 우려...목표가 ↓"대웅제약, 신약개발 전문기업 '아이엔 테라퓨틱스' 설립 close 의 이의를 받아들이기로 했다. ITC가 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 229,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 239,900 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 메디톡스, 보톡스·필러 사우디 등 4개국 품목허가메디톡스, 외국인 2만 852주 순매도… 주가 -3.88%[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일 close 가 이의신청한 항목을 재검토한다고 밝힌 만큼 오는 11월 최종 판결에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

전승호 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 115,500 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅제약 "당뇨신약, 임상 2상서 효과·안전성 확인""대웅제약, ITC소송 불확실성 장기화 우려...목표가 ↓"대웅제약, 신약개발 전문기업 '아이엔 테라퓨틱스' 설립 close 대표는 22일 아시아경제와의 통화에서 이같이 밝히며 "소송의 근본이 되는 원고 적격성, 관할권, 영업비밀 성립 여부 등 이의신청을 제기한 항목 대부분이 수용됐다"며 "기대한 결과 중 최선의 시나리오다. 이보다 더 좋을 수 없다"고 평가했다.

앞서 ITC는 지난 7월 예비판결에서 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 229,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 239,900 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 메디톡스, 보톡스·필러 사우디 등 4개국 품목허가메디톡스, 외국인 2만 852주 순매도… 주가 -3.88%[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일 close 의 손을 들어주고 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 115,500 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅제약 "당뇨신약, 임상 2상서 효과·안전성 확인""대웅제약, ITC소송 불확실성 장기화 우려...목표가 ↓"대웅제약, 신약개발 전문기업 '아이엔 테라퓨틱스' 설립 close 의 보툴리눔 톡신 '나보타(미국명 주보)'의 수입금지 명령을 내렸다. 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 115,500 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅제약 "당뇨신약, 임상 2상서 효과·안전성 확인""대웅제약, ITC소송 불확실성 장기화 우려...목표가 ↓"대웅제약, 신약개발 전문기업 '아이엔 테라퓨틱스' 설립 close 은 이에 같은 달 19일 예비판정을 반박하는 이의신청서를 제출했다.

전 대표는 "자사가 이의신청을 제기한 항목 중 1, 2가지가 아닌 대부분이 받아들였다는 점에서 최종 판결에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 전망한다"며 "ITC 위원들이 이의신청을 검토한 결과 많은 쟁점 사안에서 오류를 발견한 것으로 보인다"고 말했다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 115,500 2020.09.22 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅제약 "당뇨신약, 임상 2상서 효과·안전성 확인""대웅제약, ITC소송 불확실성 장기화 우려...목표가 ↓"대웅제약, 신약개발 전문기업 '아이엔 테라퓨틱스' 설립 close 은 이의신청이 수용됨에 따라 오는 11월 최종 판결에서 자사에 유리한 방향으로 영향을 미칠 가능성이 큰 것으로 기대하고 있다. 전 대표는 "이번 결정에 따라 사실상 원점에서 재검토하게 됐다"며 "최종판결에서 이러한 결과를 토대로 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr