<장 마감 후 주요공시>

◆현대종합상사=괌 전력청과 3612억원 규모 발전용 중유 공급 계약 체결

◆SK바이오팜=SK라이프사이언스와 137억원 규모 의약품 공급계약 체결

◆애경유화=350억원 규모 채무보증 결정

◆폴루스바이오팜=횡령·배임 혐의 발생

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr