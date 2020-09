[아시아경제 박지환 기자] 서한 서한 011370 | 코스닥 증권정보 현재가 1,145 전일대비 75 등락률 +7.01% 거래량 20,954,376 전일가 1,070 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 서한, 389억원 규모 채무보증 결정서한, 220억원 규모의 채무보증 결정서한, 458억 규모 부산범천2 아파트 건설공사 수주 close 은 21일 155억2500만원 규모의 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사 주식을 취득하기로 결정했다고 공시했다.

이번 주식 취득 규모는 자기자본대비 5.14%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr