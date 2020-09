국제 스타트업 컨퍼런스 '슬러시 2020'에 K-스타트업 뜬다

국내 스타트업 40개사 참여…국가 브랜드 'K-스타트업' 통합관 입주

[아시아경제 김철현 기자] 국내 스타트업을 대표하는 국가 브랜드인 'K-스타트업'을 활용한 첫 번째 스타트업 해외 전시회가 열린다. 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 22일부터 12월 3일까지 개최되는 핀란드 국제 스타트업 컨퍼런스 '슬러시(SLUSH) 2020'에 국내 스타트업 40개사가 참여한다고 밝혔다.

'슬러시(SLUSH) 2020'은 2008년에 시작한 유럽 대표 스타트업 행사로, 전 세계 스타트업과 투자자들이 모인다. 당초 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 올해는 개최하지 않기로 4월에 발표했다가 다시 전면 온라인 개최로 변경됐다.

참가 스타트업들은 개막일을 시작으로 투자자 미팅, 네트워킹 행사, 발표 대회 등이 진행되는 본 행사에 참여한다. 또한 온라인 전시관에 기업별 홍보영상, 소개자료 등을 전시하게 된다. 온라인 전시관는 각 국가별로 일정 기간 운영되며, 한국 전시관은 내달 19일부터 11월 13일까지 4주간 개설된다. 이번 '슬러시 2020'에 참가하는 국내 스타트업 40개사는 창업진흥원, 경기창조경제혁신센터 등 5개 지원기관을 통해 각각 선발됐고 구체적인 참여 기업 명단은 한국 전시관 개설시 공개될 예정이다.

이번 '슬러시 2020'은 국내 스타트업을 대표하는 국가 브랜드인 'K-스타트업'관으로 통합해 운영되는 첫 번째 해외 전시회가 될 전망이다. 중기부 관계자는 "최근 코로나19 상황에서 세계적으로 기술력과 혁신성을 인정받은 K-스타트업들의 위상을 높이는 한편 투자자들의 관심을 주목시키는 데도 큰 효과가 있을 것으로 기대된다"고 했다.

