[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 안양천 인근의 노후한 콘크리트 제방사면을 정비, 걷기 편한 산책로로 정비하여 주민들에게 제공하고 있다.

양천구 관계자는 “목동교에서 양평교까지 이르는 구간 중 약 570m 길이로 조성된 황톳길 산책로로 코로나19로 지친 양천구민들의 심신에 건강한 기운을 다소나마 불어넣을 수 있으면 좋겠다”고 전했다.

