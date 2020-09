NH농협은행, 경기신용보증재단과 위탁보증 업무협약

지역신용보증재단 최초 원스톱(One-Stop) 위탁보증전산 구축

[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 경기신용보증재단과 '경기도 소상공인 금융지원 활성화를 위한 위탁보증협약'을 체결했다고 20일 밝혔다.

이에따라 21일부터 대출금액 5000만원 이하의 경기도 소재 소상공인(신용등급 5등급이내)들은 지역보증재단 방문 없이 농협은행 215개 영업점에 보증신청을 할 수 있다.

농협은행은 신청서류 접수·심사(현장실사 포함)·대출까지 원스톱(One-Stop)으로 한 번에 처리할 수 있게 됨에 따라 보다 신속한 금융지원이 가능하게 됐다.

이번 협약에 따른 대출규모는 100억원이다. 농협은행이 2020년 경기신용보증재단에 출연한 출연금의 일부를 재원으로 하고 있다. 코로나 재확산 등 사회·경제적 상황과 경기도 및 재단의 소상공인 정책 등에 따라 확대 시행도 가능하다.

협약식에 참석한 정용왕 농협은행 경기영업본부장은 “경기신용보증재단과의 위탁보증협약으로 도내 소상공인에게 타 금융기관보다 신속한 금융지원이 가능해지고, 경기도 소상공인 정책에 빠르게 대응함으로써 농협은행이 지역사회에 더욱 공헌할 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.

한편 NH농협은행은 코로나19 극복을 위해 어려움에 처한 소상공인에게 9월 현재 전국적으로 15만8000여건, 11조6238억원의 금융지원을 실시했다.

