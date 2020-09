[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 19일 김철우 보성군수가 제8회 보성세계차엑스포가 온택트로 열리는 가운데 특설무대에 차려진 차례상에 차를 올리고 있다.

이날 보성군은 코로나19로 고향에 오지 못하는 출향민을 비롯한 전 국민을 위해 온라인 합동 차례를 준비해 생방송으로 보성세계차엑스포 공식 홈페이지 방송 채널을 통해 생중계로 송출했다.

또 이 영상은 일반인이 보기 편하게 편집해 추석날인 내달 1일 오전 9시 보성군 유튜브를 통해 방영될 예정이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr