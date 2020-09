포항시, 철강산단 생활SOC '다원복합센터' 건립…정부 공모사업 선정

스포츠·문화·여가·청소년·돌봄·공공시설 등 한곳에

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 오천·청림·제철동 등 남구지역 철강산업단지 주민들을 위한 '다원복합센터'를 정부 공모사업의 일환으로 건립한다.

19일 포항시에 따르면 총사업비 440억원이 투입되는 다원복합센터는 생존수영, 유아풀, 국제규격의 50m 8레인 등을 갖춘 연면적 5000㎡ 규모 실내수영장을 비롯해 농구·배구·배드민턴 등 각종 스포츠를 즐길 수 있는 다목적체육관(연면적 1500㎡)을 포함하게 된다.

이곳에는 1200㎡ 규모의 '청소년 문화의 집'과 어린이들의 돌봄 사각지대 해소를 위한 400㎡ '다함께 돌봄 센터'도 들어선다.

이 센터 건립은 국무조정실에서 추진하는 '2021년도 생활SOC 복합화사업'에 선정된 데 따른 결과물이다. 앞서 포항시는 지난 4월에 철강산업단지 지역의 생활환경과 주민편의시설 등 정주여건을 개선하기 위해 주민의견 수렴 절차를 거쳐 공모사업에 신청했다.

이번 '생활SOC 복합화사업'은 주민들의 편익을 증진시키는 체육·문화·보육·복지 기반시설을 복합적으로 조성하는 사업으로, 전국 지자체간 경쟁이 치열했던 것으로 전해졌다.

이강덕 포항시장은 "이번 생활SOC 복합화사업 선정으로 철강산업단지를 비롯한 남구지역 주민들에게 필요했던 체육시설, 청소년시설 등과 함께 육아·보육을 위한 돌봄 체계를 조성할 수 있게 됐다"면서 "지역주민들의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화에 큰 역할을 할 것"이라고 반겼다.

