평택 폐기물 재활용시설서 화재… 외국인 근로자 2명 사망

[아시아경제 구은모 기자] 19일 오전 3시55분께 경기 평택시 포승읍 홍원리 폐기물 재활용시설에서 불이 났다. 이 불로 외국인 근로자 A씨 등 2명이 숨졌고, 공장 2개 동이 모두 불에 탔다. 소방당국은 펌프차 등 장비 30여대와 인원 70여명을 투입해 오전 5시께 초진을 완료했다.

화재 당시 시설에 다른 직원들은 없었으며, A씨 등은 전날 오후부터 근무한 것으로 알려졌다. 불이 난 시설에는 폐비닐 100톤가량 등이 보관된 것으로 알려졌다.

소방당국은 "불이 난 곳은 폐기물에 열을 가해 열분해유를 정제 생산하는 업체로 제조소 안에 있는 횡형 가마가 폭발하면서 불이 난 것으로 추정된다"고 말했다.

경찰 관계자는 "폐기물 사이사이에 불씨가 남아있어 완전히 불을 끄는 데 시간이 더 걸릴 것으로 예상된다"며 "남은 불이 정리되는 대로 소방당국과 정확한 화재 원인을 조사할 방침"이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr