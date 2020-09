해마의 임신에서 출산까지

[아시아경제 이진경 기자] 만약 여성이 아닌 남성이 아기를 낳으면 어떨까요? 엥? 남자가 임신과 출산? 이게 무슨 말도 안되는 이야기냐고요? 실제로 수컷(남성)이 새끼를 낳는 동물이 있습니다. 바로 바다에 사는 '해마'입니다. 일부 동물들은 암컷이 아닌 수컷이 직접 알과 새끼를 보살피기도 하지만 수컷이 임신과 출산까지 모두 하는 동물은 지구상에서 해마가 유일하다고 합니다. 그렇다면 수컷 해마는 어떻게 임신하고 새끼를 낳는 걸까요? 해마라는 동물에 대해 알아보고 그들의 임신과 출산 과정을 함께 살펴봅시다.

