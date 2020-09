롯데카드 "카드로 사면 추석 선물세트 등 최대 30% 할인"

[아시아경제 오현길 기자]롯데카드가 추석을 준비하는 고객의 부담을 덜어주기 위해 다채로운 혜택을 담은 추석 맞이 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

롯데마트에서 오는 20일부터 10월1일까지 추석 선물세트를 롯데카드로 구매 시 최대 30% 할인 또는 구매금액의 5%를 최대 50만원까지 롯데상품권으로 돌려주는 행사를 진행한다. 롯데백화점에서 오는 21일까지 엘페이 애플리케이션(앱)을 통해 롯데카드로 정관장 상품을 20만·40만원 이상 구매 시 각 2만·4만원 상품권을 제공한다. 이달 25일부터 27일까지 롤라카드나 롯데백화점 롯데카드로 단일 브랜드를 100만원 이상 구매 시 최대 50만원 상품권을, 오는 29일까지 식품 선물세트 10만원 이상 구매 시 5000원 롯데상품권을 증정한다.

세븐일레븐에서는 다음달 7일까지 5만원 이상 추석 선물세트를 롯데카드로 구매 시 10%를 최대 30만원까지 할인해주고, 엘페이 앱을 통해 결제하면 추가로 10%를 최대 5만 포인트까지 엘포인트로 적립해준다.

롯데카드 모바일 상품권 '기프티샷' 할인 이벤트도 진행한다. 롯데카드 앱이나 홈페이지 내 터치 서비스에서 관련 혜택을 터치 완료하고 오는 21일부터 30일까지 BHC, BBQ 치킨 기프티샷을 구매하면 5% 할인에 추가로 1인 1매까지 2000원을 할인해준다. 24일부터 10월4일까지 롯데모바일상품권으로 구매 시 3%를 할인해준다. 또 10월31일까지 롯데카드 앱을 통해 ‘캐시비 시그니처X티니패스’ 카드를 3만원 이상 충전하면 3000원을 추가 충전해준다.

더불어 9월 한달 간 지난달 이용실적이 20만원 이상인 고객에게 롯데월드 어드벤처 이용권 구매 시 본인 종합이용권은 50%, 동반 3인까지는 40%를 할인해주고, 온라인 예매 시 2000원을 추가 할인해준다. 또 롯데월드 아쿠아리움 입장권 구매 시 본인권은 40%, 동반 3인까지는 30%를 할인해준다. 이 밖에도 12월31일까지 롯데카드 여행서비스를 통해 롯데카드 프리미엄 카드로 대한항공·아시아나항공 국내선 일반석 항공권을 구매 시 5% 할인혜택을 제공한다.

