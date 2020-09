서대문구보건소 카카오톡 건강관리센터 채널 개설

실시간 1대1 상담으로 주민 위한 비대면 건강관리서비스 제공

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 카카오톡에 ‘서대문구보건소 건강관리센터’ 채널을 개설해 온라인으로 만성질환과 건강, 운동, 영양 상담 서비스를 제공한다.

구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 보건소 방문이 어려워진 구민들에게 비대면으로 전문적인 건강관리 서비스를 제공하기 위해 최근 이 서비스를 시작했다.

이 채널에서는 보건소 의사, 간호사, 영양사, 운동처방사와 실시간 1대1 채팅을 통해 대사증후군과 만성질환 등에 대한 궁금증을 해소하고 관련된 정보를 얻을 수 있다.

또 집에서도 쉽게 실천할 수 있는 신체활동과 영양관리를 위해 도움을 받는다.

상담을 희망하는 구민은 카카오톡에서 ‘서대문구 보건소 건강관리센터’로 검색해 채널 추가 후 참여하면 된다.

상담 시간은 평일 오전 9시부터 오후 5시까, 이 가운데 오후 2~4시는 집중 상담 시간으로 보다 빠른 이용이 가능하다.

이준영 서대문구보건소장은 “사회적 거리두기를 실천하고 있는 시기에 건강개선과 만성질환예방에 더욱 유용한 비대면 온라인 전문 상담에 구민 분들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr