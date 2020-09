[아시아경제 이민지 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 13,050 전일대비 500 등락률 +3.98% 거래량 1,308,020 전일가 12,550 2020.09.17 09:52 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 주가 1만 3350원 (10.33%)… 게시판 '북적'[특징주] 한화시스템, 차기 구축함 전투체계 사업 기대감에 12%↑한화시스템, 한국형 차기구축함 전투체계 사업 우선협상자 선정 close 은 17일 한화디펜스와 30mm 차륜형대공포 최초양산과 관련해 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 561억원으로 이는 지난해 연결기준 매출액 대비 3.6%에 해당한다.

계약기간은 2022년 12월 31일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr