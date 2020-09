[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오전 구청 소통방에서 열린 도림교회의 장학기금 전달식에 참석했다.

채 구청장은 이날 도림교회 경연심 장로(오른쪽 두 번째), 영등포장학재단 유진현 이사장(왼쪽 두 번째), 영등포구의회 고기판 의장(오른쪽 첫 번째)과 함께 기념촬영을 했다.

이 날 도림교회에서 교회 내 ‘행복을 파는 가게’ 운영 수익금 1000만 원을 지역의 인재 발굴 육성을 위해 영등포구 장학재단에 기부했다.

채 구청장은 “코로나19로 어려운 여건에서도 훈훈한 나눔 실천해주신 도림교회에 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 아이들의 꿈과 희망을 함께 키우는 따스한 지역공동체 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr