포항시, '테마형 로컬푸드' 직매장 개장 … 카페·뷔페 복합공간 갖춰

농가 레스토랑, 로컬푸드 직매장 농산물 남은 재고로 활용

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 16일 카페, 뷔페, 레스토랑 등 복합 공간을 테마로 구성한 전국 최초의 로컬푸드 직매장인 '포항시산림조합 로컬푸드 직매장'을 임시개장했다.

시는 당초 8월 개장 예정이었으나, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 추세 속에 잠정 연기해오다가 추석을 앞두고 임시개장을 결정했다.

포항시산림조합 로컬푸드 직매장은 숲마을(흥해읍 새마을로 331-6)에 위치해 있다. 1층에는 유리 온실 카페와 직매장, 2층에는 뷔페와 푸드 코트가 있다. 직매장 형태 중 전국에 소수인 복합매장으로 건축됐고, 전체 매장 면적도 전국 최대 규모로 927㎡이다.

친환경 농산물, 영일만친구인증 브랜드 가공식품, 포항축협의 무항생제 축산물, 수산물 인증 브랜드 해선생의 수산물까지 건강한 먹거리로 매장을 구성해 지역민의 힐링과 연계된 친환경 품목의 직매장을 목표로 하고 있다고 포항시는 자랑했다.

포항시 오주훈 농식품유통과장은 "영세 소농의 경우 생산규모가 적고 유통비용도 많이 들어 도매시장을 비롯한 안정적인 출하처를 확보하기 어려운 것이 지금의 현실"이라며 "이번 로컬푸드 매장이 소비자에게 안전하고 신선한 농산물을 저렴하게 공급하는 선도형 지역 경제 창출 랜드마크가 되길 바란다"고 전했다.

