[라이킷픽] “가을에 더 탄탄하게” 스킨케어 신상 라인업

9월 스킨케어 신제품 리뷰

달바, 눅스, 구달, 이니스프리, 쥬스 투 클렌즈, 더마토리

[컬처&라이프부 김희영 기자] 계절의 변화를 겪으며 피부 고민도 늘고 있다. 아직 완성되지 않은 낮과 밤의 온도차는 온갖 트러블과 각질을 생성하는 환경을 제공한다. 보호와 케어가 절실한 이때, 손상된 피부를 회복하기 위한 손길이 분주하다. 아침부터 밤까지 한순간도 놓칠 수 없는 가을맞이 스킨케어를 위한 9월 신제품을 소개한다.

수분감 가득 데일리 필수품 선크림

가을 햇빛에 대비해 선크림 바르기는 필수. 달바 워터풀 프레쉬 선크림은 바르는 즉시 촉촉하게 스며드는 수분감 가득 선크림이다. 빠르게 흡수돼 끈적임 없이 산뜻하게 마무리되고 얼굴뿐 아니라 온몸에 사용 가능한 제품이다. 백탁 현상이 없으며 스킨케어 마지막 단계에 바르고 메이크업을 하면 밀림 없이 자외선 차단을 할 수 있다. 한 손에 딱 들어오는 휴대성까지 갖춰 가방에 쏙 넣고 다니고 싶은 데일리 필수템. 달바 '워터풀 프레쉬 선크림' 50ml 라이킷픽♥

진정과 보습 효과가 탁월한 순한 토너

토너는 세안 후 가장 먼저 피부에 수분을 공급한다. 아무리 좋은 크림을 발라도 첫 수분 케어가 제대로 이뤄지지 않으면 피부는 금방 무너져 내린다. 눅스 베리로즈 리프레쉬 토너로 기초 탄탄 피부 바탕을 만들어보자. 뿌렸을 때 향기로운 장미향이 은은하게 나는 것이 특징. 피부를 감싸듯이 분사되어 전체적으로 골고루 토너를 사용할 수 있고 보습 효과가 좋다. 얼굴에 뿌린 후 피부 결을 따라 화장솜으로 닦아내주면 각질 케어는 물론 다음 스킨케어 단계의 흡수를 빠르게 도와준다. 눅스 '베리로즈 리프레쉬 토너' 200ml 라이킷픽♥

눈가 케어를 완성시키는 아이크림

환절기에 외부 환경이 바뀌면서 피부 탄력도 영향을 받는다. 건조해진 피부는 주름을 만들고 얼굴빛을 칙칙하게 만드는 요인이 된다. 이때 구달 청귤 비타C 다크서클 아이크림으로 눈가 주름과 다크서클을 관리해주는 것은 어떨까. 상큼한 노란색 패키지가 한눈에 들어오며 펌핑 형태라 사용이 간편하다. 자극적이지 않고 크림처럼 부드러운 텍스처가 인상적인 제품. 조금만 발라도 촉촉함이 느껴지고 칙칙한 부위 개선에 효과가 좋다. 구달 '청귤 비타C 다크서클 아이크림' 30ml

지친 피부 컨디션을 끌어올리는 집중 케어 앰플

시원한 바람이 불며 가을이 왔음을 알리지만 피부는 건조함과 푸석함으로 고통을 호소한다. 한낮에 지친 피부 컨디션을 끌어올려주는 이니스프리 블랙티 유스 인핸싱 앰플로 밤사이 피부 장벽을 강화시키자. 순한 성분과 피부 항산화 기능은 물론 가성비까지 겸비한 저자극 앰플로 빠르게 흡수돼 피수 속 건조함을 잡아준다. 숙면하고 일어난 듯 얼굴의 촉촉한 생기를 불어넣어주는 아이템. 이니스프리 '블랙티 유스 인핸싱 앰플' 30ml

텍스처가 부드러운 수분 타입의 오일 클렌저

피부 관리의 시작은 세안이라 해도 과언이 아니다. 쥬스 투 클렌즈 그레인 수 클렌징 오일로 메이크업부터 노폐물까지 확실하게 씻어내보자. 수분 오일 클렌저로 텍스처는 가볍지만 깊이 있게 세안을 도와준다. 클렌징 오일을 부드럽게 롤링해주면 노폐물과 각질을 녹여줘 청결한 모공 관리에도 효과적이다. 쥬스 투 클렌즈 '그레인 수 클렌징 오일' 200ml

여드름 피부에 진정 효과와 커버 기능까지 갖춘 BB크림

민감해진 피부에 사용하는 제품은 더욱 철저하게 선택해야 한다. 저자극은 물론 예민한 피부를 케어해주는 기능이 더해져야 할 것. 더마토리 프로 트러블 여드름 BB크림으로 저자극 커버를 완성하자. 유해 성분을 배제한 저자극 포뮬러로 여드름 피부도 부담 없이 사용할 수 있다. 도톰한 크림 타입이라 굴곡진 피부 커버에 좋으며 자외선 차단 효과까지 갖춘 기능성 제품이다. 더마토리 '프로 트러블 여드름 BB크림' 40ml

화보기획=김희영 기자

사진촬영=서정준 객원기자

사진편집=김태윤 기자

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr