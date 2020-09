1순위 안영근 교수·2순위 김윤하 교수

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교병원이 차기 병원장 임용후보자 2명을 선정했다.

전남대병원은 15일 제49차 임시이사회를 개최하고 제33대 병원장 공모에 참여한 후보 4명 중 안영근 순환기내과 교수를 1순위로, 김윤하 산부인과 교수를 2순위 임용후보자로 선정했다고 15일 밝혔다.

이에 따라 전남대병원은 국립대병원 설치법에 따라 이들 교수를 교육부에 추천할 예정이며 교육부장관이 차기병원장을 최종 임명하게 된다.

신임 병원장은 현 이삼용 병원장의 임기가 끝나는 오는 11월 2일 이후 3년간 병원을 이끌어 가게된다.

