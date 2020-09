한우협회 전북도지회, 전라북도 수재민돕기 1억원 기부

수해복구 성금 7천만원, 성품(한우곰탕) 3천만원 상당

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] (사)전국한우협회 전북도지회(회장 정윤섭)가 여름철 집중호우로 수해를 입은 전라북도 수재민을 돕기 위해 써달라며 전라북도에 7,150만 원의 성금과 2,850만 원 상당의 성품(한우곰탕) 전달했다.

15일 전북도청에서 열린 전달식에는 송하진 전북도지사와 전국한우협회 전북도지회 정윤섭 회장, 조영호 부회장, 박승술 정읍시지부장, 서영숙 전라북도사회복지공동모금회 사무처장이 참석했다.

정윤섭 전국한우협회 전북도지회장은 “지난 장마철 계속된 집중호우로 큰 피해를 입고 어려움에 놓여있는 수재민들에게 조금이나마 도움을 드리고자 도내 한우 농가들이 위로의 마음으로 모은 성금을 전하고자 왔다”며 “어려운 상황에서도 용기를 잃지 말고 하루 빨리 수해복구가 이루어지길 간절히 바란다”고 말했다.

송하진 도지사는“지난 수해로 축산농가도 많은 피해가 있었음에도 불구하고 이렇게 따뜻한 마음을 전해준 전라북도 한우협회 회원들과 정윤섭 회장님께 깊이 감사드리며, 수재민들의 빠른 일상 복귀에 큰 도움이 될 것 같다”고 말했다.

정윤섭 전국한우협회 전북도지회장은 2015년부터 소외계층에 한우고기 나눔행사 등 매년 사회공헌 활동을 벌이고 있다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr