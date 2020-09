◇덕성여자대학교 <보직 임명> ▶교무처장 원동환 ▶기획처장 박건영 ▶학생·인재개발처장 겸 대학일자리본부장 김윤 ▶대외협력처장 이원정 ▶산학연구처장 겸 산학협력단장 김재희 ▶대학교육혁신원장 한우진 ▶DS-혁신사업단장 이수정 ▶대학일자리본부 부본부장 박진수 ▶대외협력부처장 박우철 ▶교수학습개발센터장 노주현 ▶교육혁신연구·IR센터장 조연성 ▶정보지원센터장 유견아 ▶중앙실험관리실장 김학준 ▶차미리사연구소장 이송란

