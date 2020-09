전북, ‘제로플라스틱전북 객리단길시범사업’ 민관협력분야 국무총리상 수상

해 동안 16만여 개 일회용 플라스틱 저감…친환경 생활문화 확산

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북도와 전북지속가능발전협의회가 민관협력사업으로 추진하고 있는 ‘제로플라스틱 전북 객리단길 시범사업’이 제22회 대한민국 지속가능발전대회에서 국무총리상을 받았다.

15일 전북도는 지난 14일 온라인으로 개최된 ‘2020 대한민국 지속가능발전대회’ 기념식에서 전북도의 협력사업이 국무총리상 수상작으로 선정되는 영예를 안았다고 밝혔다.

환경부는 매년 전국지속가능발전협의회와 함께 지속가능발전 대상을 공모하고 있다.

이번 국무총리상 수상은 ▲ 전 세계적 문제인 일회용 플라스틱 범람에 대한 거버넌스적 해결방안 모색 ▲ 일회용 플라스틱 다소비 구역을 설정하여 민관협의체를 구성 ▲ 테이크아웃용 공용컵(TURN블러) 제작 ▲ 민관협의체 협약업체가 공동회수 시스템을 만들어 공동회수하는 자원순환 모델 구축을 통해 일회용 플라스틱 저감 운동을 확산한 전국 최초의 사례가 됐다

‘제로플라스틱전북’ 운동은 현재 객리단길(전주객사1, 2, 3길) 내 카페 16곳이 참여하고 있으며, 코로나19로 인한 매출 감소에도 꾸준히 일회용품 줄이기 운동을 전개하고 있다.

작년 한 해 동안 공유컵과 생분해성 용기를 통해 16만여 개의 일회용 플라스틱을 저감 했다.

특히 현대자동차 전주공장은‘ 제로플라스틱전북’ 사업에 참여하는 공유컵 우수이용 시민 시상을 위한 고급 텀블러를 제작해 제공하는 협력이 빛을 발했다.

전라북도와 전북지속가능발전협의회는 “제로플라스틱 전북 객리단길 시범사업이 일회용품 사용을 줄이는 친환경 생활문화로 전라북도 전반으로 확산 정착될 수 있도록 멈추지 않고 실천하겠다”고 다짐했다.

올해로 20주년을 맞는 전북지속가능발전협의회는 지난 2000년 창립해 20여 년간 지역사회의 지속 가능한 발전을 위해 민·관·기업 등의 적극적인 참여를 기반으로 거버넌스 구축과 도민참여 중심의 다양한 프로그램을 발굴 추진해 오고 있다.

