김수영 광주 서구의원 “‘소상공인 휴업지원금’ 적극 검토해야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김수영 광주광역시 서구의회 의원이 ‘소상공인 휴업지원금’ 적극 검토를 요청했다.

김 의원은 지난 14일 288회 임시회에서 5분 자유발언을 통해 집중호우 피해주민을 위한 지자체의 적극 행정과 코로나19 대응 소상공인을 위한 휴업지원금 적극 검토가 필요하다고 말했다.

김 의원은 “연초부터 창궐한 코로나 감염병으로 인해 지역경제가 마비되고 설상가상으로 31년 만의 긴 장마와 폭우로 인한 피해는 주민들에게 커다란 고통과 아픔을 가져왔다”며 “서구에서 파악한 집중호우 주민피해에 비해 지원금이 턱없이 부족하고 보상이나 지원 근거가 많지 않아 아쉽다”고 운을 뗐다.

이어 “수해주민들을 위한 구청의 현실적이고 발 빠른 대책이 절실하게 필요한 상황이다”면서 “서구에서 유덕동과 서창동이 특별 재난 구역으로 선포돼 국가 지원을 받을 수 있는 상황에서 피해를 입은 주민들이 한 명도 빠짐없이 예산이 지원 될 수 있도록 꼼꼼하게 행정을 펼쳐주시길 바란다”고 말했다.

또 “피해의 정도를 떠나 지원금도 예비비를 투여해서라도 피해에 대한 고충을 빨리 덜 수 있도록 적극적인 행정을 펼쳐 주시길 요청한다”며 “지난 집중호우로 재난·재해에 대한 대비를 철저히 해야 된다는 것이 분명해졌고 특히 앞으로는 지구온난화 현상으로 인한 기후변화 대응에 더욱 만전을 기해야할 필요가 있다”고 강조했다.

그러면서 “31년 만의 최대 폭우로 구청도 행정력의 한계에 부딪칠 수밖에 없었을 것이다”며 “이번기회에 재난·재해에 대비한 사전 컨트롤 타워를 세워 일사천리로 행정력을 동원할 수 있도록 자체적인 시스템을 마련해야 한다”고 주장했다.

마지막으로 “현재 코로나19는 소상공인들을 사지로 내몰고 있는데 우리 구도 강력한 대책마련이 필요한 것이 아니냐”며 “국가나 시의 눈치만 보지 말고 소상공인들의 아픔과 고통을 함께 하기 위해 소상공인 재난지원금 지원을 적극적으로 검토해 주시길 요청드린다”고 덧붙였다.

