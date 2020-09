[포토]올 추석, 한정 생산되는 올리브오일 선물하세요

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점은 오는 29일까지 진행되는 추석 선물세트 본판매 기간, 1년에 한정 수량만 생산되는 글로벌 프리미엄 그로서리(Grocery) 선물세트 4종을 한정 수량으로 선보인다고 15일 밝혔다.

프랑스·스페인·이탈리아 등에서 1년에 500~2000병만 생산되는 제품들로, 제품별로 올해 몇번째로 생산된 제품인지 표기하는 '넘버링'이 되어있는 것이 특징이다.

1000년 이상의 올리브 나무에서 채취한 열매로 만든 스페인 '엘 포아이그 엑스트라 버진 올리브 오일(45만원)'을 비롯해 이탈리아 '파시아 유기농 화이트 트러플 엑스트라 버진 올리브 오일(19만원)', 프랑스 '샤또데스뚜불롱 유기농 올리브 오일(11만9000원)', 이탈리아 '말피기 모데나 IGP 발사믹 콘디멘트 27년산 세트(20만원)' 등이다.

