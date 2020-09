광주대, 학교 밖 청소년에 ‘급식키트’ 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 산학협력단이 위탁 운영하는 광주광역시 남구 학교 밖 청소년 지원센터가 학교 밖 청소년들에게 ‘급식키트’를 지원한다고 15일 밝혔다.

이번 급식키트 지원 프로그램은 코로나19로 인해 집에 머무르는 시간이 많은 학교 밖 청소년들이 끼니를 거르지 않고 건강하게 성장할 수 있도록 도와주기 위해 마련됐다.

이와 함께 지원센터는 학교 밖 청소년들이 무기력증과 우울감 해소를 위해 화상상담을 함께 진행한다.

임형택 남구 학교 밖 청소년 지원센터장(청소년 상담·평생교육학과 교수)는 “코로나19로 인해 집에서 머무는 시간이 많아진 학교 밖 청소년들을 돕기 위해 적극적으로 나서겠다”면서 “추후 화상을 이용한 멘토링과 문화체험 등을 다양한 프로그램을 진행할 계획이다”고 말했다.

한편 광주대 남구 학교 밖 청소년 지원센터는 학교라는 울타리를 벗어난 청소년들의 건강한 성장과 사회참여를 돕기 위해 평화 인문학 특강과 역사문화 탐방, 평화 통일 여행, 자격과정 프로그램 등을 실시하고 있다.

