GS25, 6만개 규모의 ‘페이스쉴드’ 전국 가맹점에 지원

가맹점 위기 극복을 위한 추가 지원책 ‘힘내라 GS25’ 발표

자연재해로 피해 입은 가맹 경영주에 ‘특별재해지원금’ 지급

[아시아경제 임혜선 기자]GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화와 연이은 자연재해로 어려움을 겪은 가맹점을 위해 6만개 규모의 '페이스쉴드'를 지원한다. 또한 자연재해로 피해를 입은 경영주들에겐 최대 100만원의 '특별재난지원금'을 지급한다.

GS25는 이같은 내용을 골자로 하는 추가 지원책 '힘내라 GS25'를 마련했다고 15일 밝혔다.

GS25는 지난 12일부터 총 6만개 규모의 페이스쉴드를 전국 1만4천여 가맹점에 순차적으로 지급하고 있다. 이는 GS25가 코로나19 1차 확산 시점인 지난 2월부터 세 차례에 걸쳐 가맹점에 지원한 KF인증 보건 마스크, 보건 용품 키트에 이은 4번째 감염 방지 용품 지원이다.

GS25는 마스크를 착용해도 침방울이 얼굴에 튀어 안구 등을 통해 감염될 수 있는 위험을 방지하기 위한 방안을 다각도로 검토한 끝에 페이스쉴드 지원을 최종 결정했다. 근무 중 위치 이동이 비교적 잦은 편의점의 업무 특성을 고려했을 때 개별 착용 및 휴대가 용이하고 플라스틱 가림막으로 얼굴 전체를 보호할 수 있는 페이스쉴드가 감염 방지에 가장 효과적이라고 판단한 것이다.

또한 GS25는 전국 가맹 경영주에게 건강선물세트를 지급하기로 했다. 코로나19 장기화로 몸과 마음이 지친 가맹 경영주를 위로하고 새로운 활력을 제공하려는 취지의 기획이다. GS25는 면역력을 높이고 활력을 찾는데 효과적으로 알려진 녹용과 홍삼으로 구성한 건강선물세트를 다가오는 추석에 맞춰 전국 경영주에게 전달 할 예정이다.

급격한 기후 변화와 자연재해로 발생한 가맹 경영주의 개인 재산 피해를 지원하는 '특별재해지원금' 지급 제도도 마련됐다. 자연재해로 발생한 가맹점의 영업 재산 피해는 GS25 본부가 지원하는 재산종합보험으로 기존에도 보장 받을 수 있었는데, 개인 재산 피해까지 지원하는 특별재해지원금이 신설됨으로써 가맹 경영주는 본부로부터 종합적인 피해 지원을 받을 수 있게 됐다.

특별재해지원금의 지급 대상은 자연재해로 본인 명의의 가옥, 전답이 피해를 입은 모든 경영주며 지원 기간은 큰비가 시작된 지난 6월부터 올해 12월까지다. 지원 금액은 가옥의 파손 정도, 전답의 침수 수준 등을 고려해 단계별로 책정되며, 지원 금액은 피해 1건당 최대 100만원이다. GS25는 자연재해로 발생한 가맹 경영주의 피해 사례를 파악한 후 신속하게 특별재해지원금을 지급할 계획이다.

GS25 관계자는 “공중 보건 위기와 자연재해로 큰 어려움을 겪고 있는 전국 가맹 경영주를 위해, 가장 실효적인 지원 제도를 고민한 끝에 이번 추가 지원책을 마련하게 됐다” 며 “가맹점의 영업을 지원하는 것을 넘어 경영주 개인의 피해까지 고려한 가장 넓은 범위의 상생 경영을 통해 가맹점의 위기를 함께 극복하는데 주력할 방침” 이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr