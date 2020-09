젊은 머리로 일자리 만든다 … ‘부산 청년일자리 해커톤’ 팀 모집

부산시, 총상금 2100만원 팀별 집합 화상회의 활용

10월12일까지 30개팀 150여명 모집‥ 12월 본선

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 12월 4일과 5일 이틀간 진행하는 ‘2020 부산 청년일자리 해커톤’에 참가할 대한민국 청년 참가팀(4~5인)을 10월 12일까지 모집한다.

부산시와 부산지방고용노동청, 부산경제진흥원, 경성대, 고신대, 동의대, 부산외국어대, 신라대가 참여하며 주택도시보증공사와 한국자산관리공사, 한국남부발전㈜이 후원한다.

이번 대회는 청년이 주도적으로 지역 특성에 맞는 청년 아이디어를 개발해 실제 일자리 창출로 연결하고자 마련했다.

총상금은 2100만원이다. 코로나19 확산방지를 위해 예년처럼 무박 2일로 진행하지 않고 팀별로 분산 집합하고, zoom을 통한 온라인 참여로 진행한다.

서류심사로 선정된 30개팀 150여명에 대해 예선전을 거쳐 본행사에 참여할 20개팀 100여명을 최종 가려낼 계획이다.

해커톤 주제는 ▲첫째 ‘부산 지역 특성에 맞는 청년일자리 창출과 관련된 아이디어’, ▲둘째 ‘기타’(주거, 활동, 문화 등과 관련, 사업화가 가능한 청년정책 아이디어) 등 2가지 중 하나를 택해 작성하면 된다.

만 18세~34세 대한민국 청년이면 누구나 참가할 수 있으며, 팀(4~5명)으로만 신청을 받는다.

중간 프로그램 및 해커톤 행사에 팀원 1명이라도 불참하면 실격처리 된다. 전문가 멘토링을 통한 아이디어 구체화 및 고도화 서비스를 제공할 예정이며, 본 행사에서 만든 결과물을 심사해 11팀을 가려 시상한다.

특별상(대상) 1팀(부산시장상, 최우수상 수상팀 중 1등 팀에 상장 수여), 최우수상 2팀(한국자산관리공사 사장상, 한국남부발전사장상, 상금 각 300만원), 우수상 6팀(부산지방고용노동청장상, 5개 대학 총장상, 상금 각 200만원), 장려상 3팀(부산경제진흥원장상, 주택도시보증공사 사장상, 상금 각 100만원)이다.

접수는 10월 12일까지 부산일자리정보망에 접속해 신청 서식을 내려받은 후 작성한 뒤 온라인으로 신청하면 된다.

변성완 부산시장 권한대행은 “우수 아이디어를 부산시 사업에 접목해 청년일자리 창출을 확대할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr