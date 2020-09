[아시아경제 문채석 기자]신임 법제처 차장에 한영수 기획조정관이 15일자로 임명됐다.

경상북도 포항 출신인 한 차장은 서울대 공법학과를 졸업하고 행정고시(34회)에 합격했다.

한 차장은 경제법제국 법제관, 법령홍보담당관, 재정기획관, 행정법제국장 등 법제처 주요 보직을 두루 거쳤다.

법제 이론과 실무에 정통했다는 평가다. 법제관 재직 시 만든 '정부조직법제 입안심사 매뉴얼'은 지금도 법령 심사의 교과서로 통용된다.

<약력>

▲경북 포항(53) ▲서울대 공법학과 ▲행정고시 제34회 ▲법제처 법령홍보담당관 ▲법제처 재정기획관 ▲대통령 법무비서관실 행정관 ▲법제처 행정법제국장 ▲헌법재판소 헌법연구관 ▲법제처 법제정책국장 ▲법제처 기획조정관

