[아시아경제 김봉주 인턴기자] 빈지노가 주말 일상을 공개했다.

14일 가수 빈지노는 자신의 인스타그램에 "선물개봉후..선물같은 주말이였다...마지막으로 어제자 꼬미의 터보ing in 양평"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 빈지노는 선물에 파묻힌 채 카메라를 응시하고 있다. 활짝 웃고 있는 미초바도 등장해 누리꾼들의 시선을 사로잡았다.

한편 빈지노와 스테파니 미초바는 tvN 예능 프로그램 '온앤오프'에 출연하고 있다. 두 사람은 2015년 열애를 인정했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr