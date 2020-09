현아·던, 5년차 장수 커플의 과감함…스킨십도 '찐'커플

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 5년차 커플인 가수 현아와 던이 백허그부터 뽀뽀까지 과감한 스킨십 사진을 공개했다.

현아는 14일 인스타그램을 통해 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진 속에는 현아와 던의 다정한 모습이 담겼다.

두 사람은 방송에서도 공개적으로 애정을 드러냈다. JTBC 예능프로그램 '아는 형님'에 함께 출연해 만나게 된 계기와 열애 일상을 공개했고, MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 각각 출연해 서로에 대해 이야기하기도 했다.

지난달 '라디오스타'에 출연한 현아는 "서로 가까운 곳에 집을 얻었는데 가까이 지내는 것만으로도 좋더라. 매일 봐도 보고 싶다"며 "해외 스케줄에서 돌아왔을 때 냉장고에 던이 넣어 놓은 손편지를 읽고 감동의 눈물을 흘린다"며 고 말했다.

현아는 이어 "(권태기가) 아직 한 번도 오지 않았다. 좋아하는 거 포함하면 더 되는데 만난 건 5년 정도 됐다"며 "던에게 주입식 교육을 했다. 질투할 만한 상황이 생겨서는 안 된다고 미리 알려줬다"고 말했다.

한편, 현아는 지난달 26일 새 싱글 '굿 걸(GOOD GIRL)'을 발매할 예정이었으나 건강상의 이유로 활동을 연기했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr