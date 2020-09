[아시아경제 이진규 기자] 이란 보건부는 14일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 전날보다 2619명 늘어나 총 40만4648명이 됐다고 밝혔다.

신규 코로나19 확진자는 지난달 13일 이후 한 달 만에 가장 많은 수치를 기록했다.

이란에선 지난달 29~30일 전국적으로 시아파 종교행사 '아슈라'가 진행됐고, 이달 5일부터 학교들이 개학하면서 코로나19 확진자가 급증할 것이라는 우려의 목소리가 나왔다.

사망자는 전날보다 156명 증가해 2만3313명이 됐다. 이날 하루 사망자수 역시 지난달 18일 이후 가장 많은 규모다. 14일 기준 완치율은 86.0%로 집계됐다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr