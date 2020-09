고창군, 독감 예방접종 확대 시행

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 독감과 코로나19 감염증의 동시 유행을 차단하기 위해 인플루엔자 무료 예방접종을 확대 시행한다고 14일 밝혔다.

기존 6개월~12세 이하 어린이에서 13~18세(고3)까지, 65세 이상이었던 어르신은 62세(1958년 12월 31일 이전 출생자) 이상부터 무료 대상자로 확대됐다.

예방 백신도 기존 3가에서 WHO 백신 권장주로 생산한 4가로 전환돼 더 폭넓게 인플루엔자 바이러스를 예방할 수 있게 된다.

앞서 지난 8일부터 생후 6개월에서 만 9세 미만 어린이 중 2회 접종(생후 첫 접종)이 필요한 어린이부터 위탁의료기관에서 예방접종을 시작했다.

1회 접종 어린이 및 13~18세(중·고등학생), 임신부는 오는 22일, 만 75세 이상 어르신은 내달 13일, 만 70세 이상은 내달 20일, 만 62세 이상 어르신은 내달 27일부터 관내 30개 위탁의료기관에서부터 순차적으로 무료접종이 가능하다.

고창군 시책 사업인 만60~61세 어르신과 취약계층 무료접종은 내달 27일부터, 일반 군민 대상 유료접종은 오는 11월 3일부터 보건소, 보건지소, 상하보건진료소에서 오전 9시~ 12시까지 접종 가능하며, 유료 예방접종비는 9000원이다.

이번 독감 예방접종은 코로나19 유행과 사업 초기 접종자 쏠림을 방지하기 위해 1일 예진의사 1인당 접종인원을 100명으로 제한한다. 연령·시기별 분산접종을 실시하므로, 접종 전 사전확인을 통해 정해진 접종일에 방문하도록 주의해야 한다.

고창군 관계자는 “감염경로를 알 수 없는 코로나19 감염이 전국으로 확산되는 상황에서 독감까지 동시 유행할 경우 건강에 심각한 영향을 줄 수 있으니 꼭 예방접종을 해야 한다”고 말했다.

