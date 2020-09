[라이킷픽]'물기 머금은 숲 속으로' 월간신상: 헤어·바디·퍼퓸

이달의 뷰티 아이템

앤아더스토리즈 바디 워시·스웨거 컬 크림

[컬처&라이프부 김은지 기자]이곳은 리틀 포레스트.

살결 위에 닿는 순간 신비로운 비밀 정원이 펼쳐진다. 한 번의 터치가 더해지면 물기를 머금은 숲이 드러난다. 초록빛으로 일렁이는 이곳은 각종 외부 자극 요인을 차단하는 동시에 답답했던 일상에 생기를 되찾아준다. 리프레쉬를 위한 리틀 포레스트 티켓은 이달의 헤어·바디·퍼퓸 신상. 머리부터 발끝까지 청량하게 만들어줄 9월 라이킷픽 신제품을 알아보자.

자연을 입다

비건&내추럴 바디 케어 , 앤아더스토리즈 '홈레가든 바디 워시'

앤아더스토리즈 '홈레가든 바디 워시'는 오트 및 목화씨 성분 함유로 피부를 깨끗하게 클렌징하는 제품이다. 영국 비건 협회의 인증을 마쳤으며 자연 유래 원료 사용은 물론이고 영구적으로 재활용 가능한 소재인 PCR 플라스틱과 알루미늄 튜브, 유리 소재 용기를 사용했다. '홈레가든 바디 워시'는 앤아더스토리즈의 바디 앤 배스 아이템 중 가장 많이 사랑받은 향을 품었다. 베르가못, 스프링 매그놀리아, 화이트 리넨 내음이 온몸을 감싸 안는데, 잔향이 짙어 기분 좋은 포근함이 오래간다. 아울러 진정과 보습에 탁월한 귀리 원료를 첨가해 피부결을 더욱더 매끈하고 부드럽게 만든다. 앤아더스토리즈 '홈레가든 바디 워시' 400ml 라이킷픽

내추럴 웨트 룩

스웨거 '하이드레이터 웨트 컬크림'

스웨거가 웨트 헤어 연출에 제격인 컬크림을 새롭게 선보였다. '하이드레이터 웨트 컬 크림'은 모발에 힘을 실어주는가 하면 윤기 나는 머릿결을 흩날릴 수 있도록 돕는다. 오일을 베이스로 해 발림성이 뛰어난데, 이 강점을 제대로 활용하기 위해서는 타올 드라이 후 살짝 물기가 있는 모발에 사용하는 게 좋다. 짧은 머리는 물론 롱 스트레이트, 파마 헤어를 가진 이들도 '하이드레이터 웨트 컬 크림' 하나면 아름다운 웨트 헤어를 완성할 수 있다. 대나무수 에센스가 섞여 있어 굳는 현상 없이 자연스럽고 윤기나는 컬 유지가 가능하다. 인공향을 배제, EWG 그린 등급의 에센셜 오일 향을 넣어 스트레스 진정에도 효과적이다. 스웨거 '하이드레이터 웨트 컬 크림' 100g 라이킷픽

원료의 순수함

A24 '네츄럴리즘 로즈마리 민트 샴푸', '네츄럴리즘 올리브허벌 트리트먼트'

A24가 자연에서 얻은 깊은 보습과 안전한 영양감으로 헤어를 케어해 줄 신제품을 내놨다. 먼저 '네츄럴리즘 로즈마리 민트 샴푸'는 건조하고 힘없는 모발을 위한 약산성 샴푸다. 페퍼민트, 로즈마리, 허브 추출물이 들어있어 푸석한 두피에는 쿨링감을 남기고, 약해진 모발에는 영양을 공급한다. '네츄럴리즘 올리브허벌 트리트먼트'는 손상된 머릿결을 집중 케어한다. 아르간 오일이 헤어에 수분과 탄력을 공급해 건강한 모근 관리를 할 수 있다. A24 '네츄럴리즘 로즈마리 민트 샴푸', '네츄럴리즘 올리브허벌 트리트먼트' 300ml

모두에게 착한 안심 워시

알티야 오가닉스 '오가닉 리퀴드 솝'

알티야 오가닉스 '오가닉 리퀴드 솝'은 순한 포뮬러로 모든 피부 타입이 쓸 수 있는 데일리 워시 아이템이다. 바디를 비롯해 페이스, 헤어에도 사용 가능하다. 마일드한 거품은 피부를 깨끗하게 세정하고 수분 밸런스를 유지할 수 있도록 한다. '오가닉 리퀴드 솝'은 환경과 동물을 생각한 비건, 크루얼티 프리 제품이기도 하다. 파라벤과 같은 화학 방부제 대신 유기농으로 재배한 원료를 넣었고, 미국 농무부 USDA 인증까지 받았다. 알티야 오가닉스 '오가닉 리퀴드 솝' △카모마일&카렌듈라 △시트러스&민트 △제라늄 로즈 △그레이프후르츠&오렌지 △라벤더&알로에 30ml, 250ml, 500ml

속 깊은 보습

닥터지 '모이스처 인 바디 5.0 바디 로션', '모이스처 인 바디 5.0 바디 크림'

'모이스처 인 바디 5.0'은 저자극 더마 보습 솔루션이자 닥터지에서 처음 선보이는 바디 케어 라인이다. 바디 워시, 바디 로션, 바디 크림 총 3종으로 구성됐다. 건조한 피부에 즉각적으로 도톰한 보호막을 형성해주는 제품은 바디 로션과 크림이다. '모이스처 인 바디 5.0 바디 로션'은 외부 자극으로 지친 피부에 보습감을 주는가 하면 각질을 잠재운다. 시어버터가 함유된 '모이스처 인 바디 5.0 바디 크림'은 극건성 피부에도 풍부한 수분, 영양을 선물한다. 가을을 넘어 겨울에도 화장대 한편에 자리 잡을 머스트 해브 바디 케어 제품이다. 닥터지 '모이스처 인 바디 5.0 바디 로션' 500ml, '모이스처 인 바이 5.0 바디 크림' 250 ml

달콤한 꽃의 정수

이세이 미야케 '넥타 디세이 프레미에르 플뢰르 오드퍼퓸'

한 번의 펌핑으로 과일의 풍부한 과즙과 부드럽고 우아한 플로럴 향을 맛볼 수 있다. 이세이 미야케 '넥타 디세이 프레미에르 플뢰르 오드퍼퓸'은 밤이 되면 꽃잎을 오므리고 아침에는 활짝 피우는 식물의 수면운동에서 영감을 받아 탄생한 향수다. 아시안배, 워터멜론 어코드, 재스민 등이 어우러져 달콤하고 풍부한 프루티 플로럴 향을 자아낸다. 로즈골드 빛 물방울 형태의 보틀과 고혹적인 꽃잎 패턴은 유니크하고 아이코닉하다. 이세이 미야케 '넥타 디세이 프레미에르 플뢰르 오드퍼퓸' 30ml, 50ml, 90ml

아리따운 장미 한 송이

쇼파드 퍼퓸 '러브 쇼파드'

쇼파더 퍼퓸 '러브 쇼파드'는 세상에서 가장 진귀한 장미와 지속 가능한 방식으로 확보한 천연 재료들을 배합해서 만든 제품이다. 불가리안 로즈 에센셜 오일을 포함한 6가지 최상급 로즈 에센스를 메인 원료로 삼아 풍부한 장미 향을 느낄 수 있다. '러브 쇼파드'는 사랑과 열정의 상징인 레드 색채와 화려한 캡, 무게감 있는 유리 패키지를 통해 전율이 느껴지는 레드 카펫을 연상케 한다. 쇼파드 퍼퓸 '러브 쇼파드' 30ml, 50ml, 100ml

