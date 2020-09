속보[아시아경제 한승곤 기자] 대전 동구 인동 건강식품 사업설명회 관련 56명째 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

13일 대전시 등에 따르면 관내 342번 확진자는 전날 양성 판정된 서구 내동 거주 40대 여성(대전 341번)의 10대 자녀다.

지난 9일 외할머니(대전 319번) 확진 이후 이튿날 검사를 받고 자가격리됐으나, 엄마 확진 후 재검사서 양성 판정됐다. 격리 시작 당시 검사 결과는 음성이었다. 10대 확진자의 아빠 검사 결과는 음성, 동생은 확진 판정 경계선에 있어 재검 중이다.

이 가족의 10일 자가격리 시작 당시 검사 결과는 모두 음성이었다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr