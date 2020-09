호남대 전자공학과-지역 강소기업 ‘채용 연계’ 협약

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교가 지역 강소기업들과 학생들의 취업률 향상을 위해 두 손을 맞잡았다.

13일 호남대에 따르면 전자공학과(학과장 윤태순)는 지난 10일 창조관 전자공학과 회의실에서 반도체소자 제조를 기반으로 공기 가전산업의 부품을 설계하는 지역의 강소업체 브레이크더룰스(대표 김상범)에 이어 공기가전 기구물을 설계하는 준성이엔알(김종권 대표)과 공기 가전산업 분야의 채용연계 협약을 맺었다.

이번 채용연계 협약은 교육부 지원사업인 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업’의 공기 가전산업 활성화 방안 일환으로, 대학과 업체가 협력해 공기 가전산업의 전문인력을 고용으로 연계하여 양성하는 것을 목적으로 했다.

전자공학과는 이번 협약을 시작으로 다수의 지역 업체와 채용연계 협약을 맺어 학생에게는 취업의 부담을 경감시키고, 업체에게는 전문인력 충원에 도움을 되는 산학협력을 더욱 공고히 해나간다는 방침이다.

